Dezenas de pessoas são presas após protesto em Londres contra transferência de solicitantes de asilo

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica prendeu 45 pessoas nesta quinta-feira após um protesto violento em Londres contra a transferência de refugiados em busca de asilo hospedados em um hotel para uma barcaça na costa sul da Inglaterra.

Dezenas de manifestantes no lado de fora do hotel em Peckham, sudeste de Londres, tentaram impedir a saída de um ônibus com os refugiados, supostamente esvaziando seus pneus e cercando o veículo para obstruí-lo, afirmou a Polícia Metropolitana de Londres.

Combater a imigração ilegal é uma das principais prioridades do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak e, para tentar reduzir os altos custos de acomodação de imigrantes em hotéis enquanto os pedidos de asilo são processados, o governo está tentando usar barcaças e antigos quartéis militares.

Os críticos, no entanto, disseram que a barcaça Bibby Stockholm -- atracada no porto de Portland, em Dorset, e que pode abrigar até 500 homens -- é desumana e a compararam a um navio-prisão.

Vários policiais foram agredidos durante o protesto em Peckham, mas nenhum ficou seriamente ferido, disse a polícia.

“Sempre respeitaremos o direito ao protesto pacífico, mas quando policiais são agredidos e impedidos de cumprir seus deveres, então podemos e vamos tomar ações decisivas”, afirmou o vice-comissário assistente da Polícia Metropolitana, Ade Adelekan.

As prisões foram realizadas por ofensas como obstrução de estrada, obstrução da polícia e agressão à polícia.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)