Turquia suspende relações comerciais com Israel

A Turquia suspendeu, nesta quinta-feira (2), todas as suas relações comerciais com Israel, após restringir no mês passado suas exportações para aquele país, anunciou o Ministério do Comércio turco.

"As exportações e importações relacionadas com Israel foram suspensas", informou o ministério, acrescentando que as medidas serão aplicadas "até que o governo de Israel autorize um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza".

O chanceler israelense, Israel Katz, havia dito anteriormente, nesta quinta, que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan havia "rompido os acordos [entre Israel e Turquia], ao bloquear as importações e exportações israelenses nos portos".

O chefe da diplomacia israelense disse querer "criar alternativas para o comércio com a Turquia, concentrando-se na produção local e nas importações procedentes de outros países".

No começo de abril, a Turquia restringiu as exportações a Israel de um grande número de mercadorias, como produtos compostos de aço, ferro e alumínio, devido à guerra em Gaza.

O conflito eclodiu em 7 de outubro quando o Hamas atacou o sul de Israel, matando 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestrando cerca de 250, segundo um balanço da AFP com base em dados israelenses.

Israel diz que 129 continuam em Gaza, dos quais 34 teriam morrido.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva que, até o momento, deixou 34.596 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista.

