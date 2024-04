Líder de corrida presidencial mexicana promete foco em energia renovável e gestão hídrica

Por Anthony Esposito

ACAPULCO (Reuters) - A candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum disse nesta sexta-feira que, caso eleita, seu governo terá foco especial na gestão hídrica e na energia renovável, que serão parte de um plano para melhorar a sustentabilidade do país.

Ela acrescentou ainda, em evento organizado por bancos na costa do país no Oceano Pacífico, que também teria como prioridade o desenvolvimento de regiões para nearshoring, investindo em parques industriais e aumentando as redes de trem de passageiros e de carga do país.

A candidata, que representa o partido governista Morena, é a ampla favorita para as eleições de junho, e sua campanha é baseada na continuação das políticas do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Embora tenha dito que não pensa em fazer uma reforma tributária, Sheinbaum afirmou que há espaço para simplificar o atual regime e melhorar a arrecadação do governo.

A candidata também salientou que pode reavaliar o controle militar de infraestruturas como aeroportos. Com López Obrador, o setor militar assumiu uma série de atividades anteriormente lideradas por civis.

A candidata afirmou que seu governo fortaleceria os bancos públicos, incluindo o Banco del Bienestar, e continuaria respeitando a autonomia do Banco Central.

Sheinbaum disse que o pacto comercial do México com os Estados Unidos e o Canadá representa um "enorme potencial" para a nação latino-americana, acrescentando que seu governo manteria o comércio com a China.

(Reportagem de Anthony Esposito)