Dedos falsos: polícia flagra esquema que burla exames para tirar a CNH

O Detran-SP fez a apreensão de cerca de 200 dedos de silicone em um Centro de Formação de Condutores (CFC) no Jardim Miriam, zona sul da capital paulista. O material era utilizado para burlar o sistema de controle biométrico do e-CNHsp no processo de emissão da carteira de habilitação.

Os dedos falsos ou moldes foram flagrados durante uma fiscalização do órgão de trânsito e da 4ª Delegacia da DICCA, da Polícia Civil, que investiga crimes contra a administração, fraudes decorrentes das atividades de trânsito e atua no combate à corrupção.

Como funcionava o esquema

O cidadão não comparece à autoescola para a realização dos exames práticos e teóricos e tem sua presença confirmada de forma ilegal, por meio dos dedos falsos, que carregam impressões digitais.

Os moldes apreendidos foram encaminhados à perícia para a identificação das pessoas a quem pertencem as impressões. Durante a operação quatro pessoas que estavam no local foram encaminhados à delegacia.

O CFC, seus proprietários e diretores tiveram as atividades suspensas junto ao Detran-SP. A penalidade prevista para esse tipo de conduta considerada gravíssima, pode resultar na cassação do registro do credenciado.

Na CFC foram feitas um trabalho de inteligência e de levantamento no local para identificar a movimentação e possíveis fraudes antes da abordagem.

Em nota o Detran-SP reforça que busca de uma melhor qualidade no processo de habilitação, realizando periodicamente diligências em seus agentes delegados a fim de aferir as possíveis fraudes, e também a qualidade do serviço prestado ao cidadão, verificando as aulas teóricas e práticas, além do estado dos veículos e toda infraestrutura.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.