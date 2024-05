ONU estima que reconstrução de Gaza custará até US$ 40 bilhões

NOVA YORK, 2 MAI (ANSA) - A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta quinta-feira (2) que a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas, custará entre 30 e 40 bilhões de dólares.

"As estimativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a reconstrução de toda a Faixa ultrapassam os 30 bilhões de dólares, talvez até US$ 40 bilhões", especificou Abdallah al-Dardari, diretor do escritório regional dos Estados Árabes da agência.

Segundo a ONU, "a escala da destruição é enorme e sem precedentes" e "é uma missão que a comunidade internacional não enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial".

O diretor do escritório regional destacou ainda que se a reconstrução de Gaza fosse realizada através do processo tradicional, "poderia levar décadas" e "o povo palestino não pode se dar a esse luxo".

"É, portanto, importante agir rapidamente para realocar as pessoas em habitações dignas e trazer as suas vidas de volta à normalidade econômica, social, sanitária e educacional. Esta é a nossa principal prioridade e deve ser alcançada nos primeiros três anos após o fim das hostilidades", afirmou.

O representante da ONU estimou ainda o total de escombros acumulados após os bombardeios e explosões em "37 milhões de toneladas". "Estamos a falar de um número colossal, e este número aumenta todos os dias".

De acordo com estimativas reportadas por al-Dardari, "72% de todos os edifícios residenciais foram total ou parcialmente destruídos", e a reconstrução deve ser "cuidadosamente planejada, eficiente e extremamente flexível, porque não sabemos como a guerra terminará" e que tipo de governo será estabelecido na Faixa de Gaza. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.