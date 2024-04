PLDO reserva R$ 39,6 bilhões para emendas impositivas em 2025

O Ministério do Planejamento e Orçamento indicou no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) que o ano de 2025 deverá ter R$ 39,6 bilhões reservados para emendas impositivas. O valor está descrito dentro do cômputo de despesas discricionárias do Poder Executivo, que totalizam R$ 212,7 bilhões para o próximo ano.

Com isso, os demais gastos discricionários para 2025 somam R$ 173,1 bilhões - contra R$ 170,8 bilhões previstos para 2024. No caso das emendas impositivas, a previsão para este ano é de R$ 33,6 bilhões.