China estende isenções tarifárias para importações de produtos dos EUA e Canadá até novembro

A China anunciou nesta segunda-feira, 29, que estenderá as isenções tarifárias para importações de alguns produtos dos Estados Unidos e do Canadá até 30 de novembro de 2024, segundo comunicado do Ministério das Finanças do país.

A isenção afeta determinados bens e commodities - por exemplo, minérios de terras raras - para combater medidas da Seção 301 dos EUA e substitui o período atual de exclusão das tarifas, que terminaria amanhã, 30 de abril.