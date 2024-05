Proposta de canal na Lagoa dos Patos é criticada: 'Demanda estudos de anos'

Imagem: Prefeitura do Rio Grande/16.mai.2024-Instagram

Do UOL, em São Paulo

A ideia de construir um canal ligando a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico para escoar água recebe críticas de pesquisadores gaúchos.

Proposta ainda não é certa. Primeiro, estudos serão feitos para analisar a viabilidade e benefícios da obra, afirmaram os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Renan Filho (Transportes). Ao g1, Costa disse que o objetivo é reduzir danos ao meio ambiente.

Fernando Mainardi Fan, do IPH-UFRGS (Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul), afirma que uma obra assim pode gerar consequências econômicas e ambientais, à fauna e à flora da região.

Alertamos para o fato de que fazer uma obra dessa magnitude e com potenciais impactos demanda estudos muito aprofundados, de anos. Não é algo a ser feito de forma emergencial, por exemplo. Fernando Mainardi Fan, pesquisador de recursos hídricos da UFRGS

Quais são os riscos?

Apenas estudos são capazes de mensurar possíveis impactos de uma obra como essa, aponta o pesquisador. No entanto, Fan destaca alguns riscos:

Sanilização da água. Com a abertura de um canal direto, há o risco de a água salgada entrar na Lagoa dos Patos. A sanilização causaria impactos a toda a fauna, adaptada à água doce, afetaria a pesca e até inibiria a irrigação de plantações, analisa o pesquisador.

Efeitos econômicos. Fan explica que essa região é conhecida como Costa Doce Gaúcha. A sanilização também prejudicaria o turismo, gerando consequências financeiras.

Erosão. Consequências exatas de erosão são incertas. No entanto, o processo é um risco capaz de alterar sedimentos nas praias, mudando correntes e fluxos nessas áreas. "Só um grande estudo simulando erosão pode prever o que aconteceria. Existe o risco de mudanças nas margens, o canal começar a migrar, por exemplo. Pode acontecer qualquer coisa", alerta Fan.

Custos de manutenção. Gastos permanentes também seriam necessários para a manutenção do canal. Daí a importância de bons estudos, para avaliar a relação de custo-benefício a longo prazo.