SP permitirá entrada e venda de produtos de origem animal do RS

São Paulo, 16 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo autorizou a entrada e a comercialização, no Estado, de produtos de origem animal provenientes do Rio Grande do Sul, anteriormente restritos ao mercado gaúcho. Esses produtos devem estar registrados nos serviços de inspeção municipal e estadual. A medida, regulamentada pela Portaria nº 17, de 15 de maio de 2024, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), exige também uma autorização de trânsito emitida pela Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul para o ingresso desses produtos em São Paulo.Em comunicado, a secretaria informou que a decisão foi tomada após a Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL) enviar uma carta ao Ministério da Agricultura relatando os severos impactos da tragédia climática sobre os produtores gaúchos, com perdas significativas em lavouras, pastagens e na logística.O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, destacou em nota que a medida visa oferecer suporte adicional aos produtores afetados e preservar a rentabilidade dos produtores gaúchos."O Governo de São Paulo está comprometido em apoiar os produtores rurais do Rio Grande do Sul de todas as formas possíveis", afirmou Piai.