Porto Alegre remove quase 120 toneladas de lixo em dois bairros da capital

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quinta-feira (16), que foram removidos 119 toneladas de lixo apenas nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. A limpeza acontece em partes secas da cidade após as enchentes.

O que aconteceu

Foram removidos lodo, móveis estragados e entulhos. A limpeza começou na terça-feira (14).

São 70 garis envolvidos na operação. A limpeza ainda deve se estender por mais dias, conforme a água diminua.

As seguintes ruas e avenidas já começaram a ser limpas: ruas como João Alfredo, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, José de Alencar, Beck, Barão do Triunfo, Uruguaiana, Botafogo, Marcílio Dias e Itororó, além das avenidas Ganzo e Bastian.

Como deixar a cidade

A principal alternativa para sair de Porto Alegre e deixar o estado é via RS-040 por Viamão, depois pegar a RS-118 até a BR-290 (Freeway) em direção a Santa Catarina, chegando até a BR-101. Este trajeto, porém, tem enfrentado longos congestionamentos e problemas na estrada em razão do fluxo atípico.

É possível também deixar a capital gaúcha pelo município de Alvorada, chegando até a RS-118 e realizando o mesmo caminho em diante.

Outra possibilidade é deixar Porto Alegre pela RS-040 utilizando o município de Viamão e seguir pela estrada até o litoral norte. No município de Capivari do Sul é possível acessar a BR-101 e seguir até Osório em direção a Santa Catarina.

Vale lembrar que há bloqueios parciais em diferentes pontos das estradas e que novas interrupções ocorrem segundo as imposições do clima ou necessidade de reparos nas vias. O mesmo vale para liberação de trechos fechados.

Também foi montada uma estação rodoviária provisória no Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia. Há vários destinos disponíveis em ônibus diários partindo do local.

O aeroporto de Porto Alegre segue fechado pelo menos até o fim do mês. O mais próximo a Porto Alegre é o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na região da Serra.