Voluntária no RS: 'A gente já está perdendo um pouco da esperança'

As fortes chuvas voltaram ao Rio Grande do Sul e o nível da Lagoa dos Patos já subiu 30 cm em 48 horas, chegando na marca histórica de 1941. "A gente já está perdendo um pouco da esperança assim", diz a voluntária Adrissa Bender em entrevista ao UOL News nesta quinta-feira (16).

Moradora de São Leopoldo, sua cidade vai ganhar uma "cidade provisória". O governo gaúcho planeja contratar uma empresa para que essas cidades temporárias sejam instaladas também em Porto Alegre, Canoas e Guaíba. Objetivo é abrigar 77 mil desabrigados. Já são 151 mortos pela tragédia e mais de 800 feridos em todo estado.

Abrimos as portas do abrigo sem nada. Fomos conseguindo doação cada um com o que pode. A gente não tem água também, temos luz, mas não temos água. Mais de 15 dias sem água. A gente vai se virando como a gente pode, mas está muito complicada nossa situação aqui, voltou a chover de novo. Está muito frio. Adrissa Bender, professora e voluntária em São Leopoldo (RS)

A gente já tá perdendo um pouco da esperança assim [de melhora]. Vejo pelo pessoal que tá aqui que eles foram perdendo o brilho. No começo eles pensavam que na outra semana iam voltar para suas casas, mas não é o que está acontecendo. Adrissa Bender, professora e voluntária em São Leopoldo (RS)

Adrissa conta que mesmo com a melhora do tempo, o retorno das chuvas fizeram com que moradores voltassem aos abrigos.

A gente teve dois dias lindos de sol, agora voltou a chover hoje de novo, amanhã é para chover mais forte do que foi hoje. Teve pessoas que já estavam voltando para suas casas, começaram a limpar, e nesse meio da limpeza tiveram que voltar para os abrigos de novo porque novamente água na casa deles. Adrissa Bender, professora e voluntária em São Leopoldo (RS)

Vi gente que saiu sem nada de casa. Teve gente que conseguiu juntar os animais só e ir saindo, porque não tinha o que fazerem. Não deu tempo deles saírem antes. Era um lugar que a gente nunca imaginou que ia entrar água. Moro aqui há 38 anos, na minha casa não entrou, mas tem bairros do lado de onde eu moro que eu nunca imaginei que ia vir água. Tenho vários amigos, parentes meus inclusive que perderam tudo. Adrissa Bender, professora e voluntária em São Leopoldo (RS)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: