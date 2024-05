Israel informa mortes de 2 tailandeses reféns do Hamas

ROMA, 16 MAI (ANSA) - O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, anunciou nesta quinta-feira (16) que o exército e o Ministério das Relações Exteriores do país judeu informaram as vítimas de dois tailandeses desaparecidos que eles foram mortos durante o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Segundo ele, os corpos de Sonthaya Oakkharasr e Sudthisak Rinthalak são mantidos em Gaza pelo grupo fundamentalista islâmico.

Os dois trabalhavam no setor agrícola em uma comunidade perto do kibutz Beeri.

Ao todo 39 cidadãos da Tailândia foram mortos, e outros 31 foram sequestrados e levados para Gaza após o ataque.

Acredita-se que seis deles ainda estejam vivos, mantidos como reféns. (ANSA).

