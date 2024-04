Presidente da China fará tour pela Europa em maio

PARIS, 29 ABR (ANSA) - O presidente da China, Xi Jinping, realizará um tour pela Europa entre os próximos dias 5 e 10 de maio, informou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim nesta segunda-feira (29).

A agenda prevê uma parada entre 6 e 7 de maio na França, onde o líder chinês se reunirá com o presidente Emmanuel Macron para discutir a guerra na Ucrânia e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para um encontro trilateral.

Segundo o Palácio do Eliseu, a visita de Xi ocorrerá "por ocasião do 60º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países e segue-se à visita do presidente [francês] a Pequim e Guangzhou em abril de 2023".

Este será o primeiro tour do presidente da China pela Europa depois da pandemia de Covid-19 e também incluirá passagens pela Sérvia, entre 7 e 8 de maio, e Hungria, sua última escala de 8 a 10.

Em Belgrado, em particular, a visita do líder chinês ocorrerá devido ao 25º aniversários do ataque a bombas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que atingiu a embaixada chinesa causando três mortos.

A viagem de Xi à França, Sérvia e Hungria "é vital para os laços e impulsionará as relações China-UE", afirmou o porta-voz Lin Jian. (ANSA).

