Siemens lucra menos e piora projeções; em Frankfurt; ação tomba quase 5%

A Siemens teve lucro líquido de 2,03 bilhões de euros no trimestre até março, menor do que o ganho de 3,48 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. Na mesma comparação, a receita do grupo de engenharia alemão caiu de 19,42 bilhões de euros para 19,16 bilhões de euros.

A empresa também reduziu sua projeção de receita para o ano fiscal de 2024 em sua unidade de indústrias digitais, para queda de 4% a 8%. A expectativa anterior era de aumento de até 3%. Já a previsão para a margem de lucro da divisão foi reduzida para a faixa de 18% a 21%, de um intervalo anterior de 20% a 23%. A Siemens atribuiu a piora do guidance à recuperação mais lenta do que se esperava de suas operações de automação na China.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Siemens tombava 4,8% na Bolsa de Frankfurt. *Com informações da Dow Jones Newswires.