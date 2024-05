Divisão democrata sobre guerra de Gaza prejudica Biden, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Os democratas estão profundamente divididos em relação à maneira como o presidente norte-americano, Joe Biden, lida com a guerra em Gaza e com os protestos em universidades dos Estados Unidos contra ela, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos, desgastando a coalizão com a qual ele contou há quatro anos para derrotar o republicano Donald Trump.

Cerca de 44% dos eleitores democratas registrados que responderam à pesquisa de 7 a 14 de maio disseram que desaprovam a maneira como Biden tem lidado com a crise. Os democratas que desaprovaram a resposta dele tinham menos probabilidade de dizer que votariam em Biden na eleição de 5 de novembro - o que não é uma preocupação pequena, dada a sua disputa acirrada com Trump.

Biden enfrenta fortes críticas de alguns membros de seu próprio partido por continuar fornecendo armas a Israel, apesar de mais de 35.000 palestinos terem sido mortos na ofensiva do país em Gaza. A ofensiva começou após o ataque de 7 de outubro, quando militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas e sequestraram cerca de 250, de acordo com os registros israelenses.

O fluxo de armas continuou mesmo depois de Biden ter adiado, na semana passada, um carregamento de bombas de 907 kg e 1.700 bombas de 226 kg para Israel, devido à preocupação de que pudessem ser usadas para uma grande invasão de Rafah, uma cidade no sul de Gaza.

Os protestos generalizados em universidades, incluindo alguns que terminaram em violência quando funcionários de universidade chamaram a polícia para esvaziar o campus, prejudicaram a promessa de campanha de Biden de 2020 de um retorno à estabilidade após quatro anos caóticos de Trump no cargo.

Trump, por sua vez, tem trabalhado para explorar a agitação sobre a questão, pedindo aos eleitores judeus, jovens eleitores e outros insatisfeitos com o desempenho de Biden na Casa Branca que passem para ele.

No geral, apenas 34% dos eleitores registrados aprovam a maneira como Biden lida com a guerra, incluindo 53% dos democratas, 31% dos independentes e 22% dos republicanos.

Os protestos contra a guerra não se limitaram aos campi universitários, com manifestantes atacando Biden e outros membros de sua administração em eventos públicos durante meses.

A pesquisa, realizada online, entrevistou 3.934 adultos dos EUA em todo o país, incluindo 3.208 eleitores registrados. A margem de erro era de cerca de 2 pontos percentuais para as respostas de todos os eleitores registrados, cerca de 3 pontos para os republicanos e democratas registrados e cerca de 4 pontos para os independentes.

"Essa questão é uma derrota absoluta para Biden", disse Douglas Schoen, pesquisador e estrategista que analisou os resultados da pesquisa Reuters/Ipsos. "Ele está perdendo votos da esquerda, da direita e do centro."

(Reportagem de Jason Lange e James Oliphant)