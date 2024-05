'Percepção do estrago': grupo cria adesivos que simula nível das enchentes

Um coletivo de comunicadores gaúchos que vivem em São Paulo resolveram criar adesivos que chamassem atenção para a "emergência climática" após os estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os papéis utilizados na ação vêm com a frase "Água Até Aqui" e simulam o nível das enchentes em várias regiões da cidade.

Queríamos que as pessoas tivessem a percepção do estrago no Rio Grande do Sul mesmo longe. Agora, as coisas estão em uma situação extrema no Sul, mas as pessoas não têm muita consciência da emergência climática que estamos vivendo. Rodrigo V. Cunha, um dos idealizadores do projeto

O empresário Rodrigo V. Cunha, 47, se uniu a outros cinco amigos gaúchos que estavam angustiados com a situação.

Estamos obviamente muito impactados, temos pais, família e amigos que foram totalmente impactados lá. Eles perderam tudo e, mesmo ajudando com pix o tempo todo, nos sentimos impotentes.

Ação em frente ao Masp, na Avenida Paulista (SP) Imagem: Daniel Pinheiro/Divulgação

No último final de semana, o grupo se reuniu para grudar cerca de 30 adesivos nas regiões da Vila Madalena, Consolação e da avenida Paulista. O material impresso pode ser baixado gratuitamente neste link.

Qualquer um pode baixar a imagem e colar em outros lugares. O projeto está ganhando vida em outras cidades, como no Rio de Janeiro, Floripa e Manaus. É o que queremos, que a ideia se espalhe e a pessoa pense: 'Caramba, imagina se a água chegasse até aqui?'

Ação na região da Vila Madalena Imagem: Daniel Pinheiro/Divulgação

Esses eventos climáticos extremos vão começar a chegar em outras cidades também. Quanto mais consciência tivermos em relação a isso, mais fácil será pensar em uma forma de agir.

Para Rodrigo, o desastre inaugurou uma nova era climática principalmente no país. "Vamos precisar olhar para isso", diz.