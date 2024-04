Evento no Rio marcará lançamento de livro sobre Ayrton Senna

SÃO PAULO, 29 ABR (ANSA) - O Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro organizará na próxima quinta-feira (2) o lançamento de um livro sobre o ex-piloto brasileiro Ayrton Senna, cuja morte completará 30 anos no dia 1º de maio.

A obra do jornalista e escritor italiano Leonardo Guzzo, que recebeu o nome de "Veloz como o Vento", apresenta a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1.

O livro é um romance que narra com realismo e paixão as relações de Senna com seus amigos, familiares, amores e adversários dentro das pistas.

Publicado pela Maquinaria Editorial, a obra do profissional napolitano será lançada no Polo ItalianoRio, a partir das 18h, no Centro do RJ. A entrada do evento é franca. (ANSA).

