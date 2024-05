Eldorado Brasil Celulose tem queda de 66% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Eldorado Brasil Celulose divulgou nesta quinta-feira recuo de 65,7% no lucro líquido do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 306 milhões de reais, pressionado por queda na receita líquida e resultado financeiro negativo.

A companhia, que está no centro de uma arrastada briga judicial entre o grupo brasileiro J&F e a europeia Paper Excellence pelo controle, teve desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado de 734 milhões de reais, declínio de 22,7%, com a margem passando de 61,9% para 51,5%.

A receita líquida da companhia recuou 7,2%, a 1,4 bilhão de reais, apesar do volume vendido de celulose ter crescido 16,5%, para 451 mil toneladas.

O custo caixa de produção caiu 3,7%, para 860 reais por tonelada, com a empresa produzindo 19,7% mais no período, o que levou o volume a 449 mil toneladas.

A Eldorado, que tem fábrica em Três Lagoas (MS), divulgou o balanço uma semana depois que a líder do setor, Suzano, publicou custo caixa de produção 812 reais por tonelada, queda de 13% sobre o primeiro trimestre de 2023. No período, o lucro da rival despencou 96%, atingido em parte por queda nos preços da celulose ante os níveis do ano passado.

A relação dívida líquida sobre Ebitda ajustado em reais da Eldorado terminou março em 0,44 vez ante 0,49 vez no mesmo período de 2023.

(Por Alberto Alerigi Jr.)