Wall St estende sequência de recordes intradiários com novas esperanças de cortes de juros

(Reuters) - Os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq subiam marginalmente nesta quinta-feira, mas todos os três principais índices de Wall Street atingiram novos picos históricos intradiários, um dia depois que dados mornos de inflação reforçaram esperanças de cortes de juros pelo Federal Reserve.

Todos os três principais índices registraram recordes de fechamento na sessão anterior, depois que um aumento menor do que o esperado na inflação ao consumidor alimentou o otimismo de que a inflação estaria diminuindo após três meses de surpresas para cima.

O mercado voltou a apostar em dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros do Federal Reserve este ano, com os investidores vendo uma chance de 72,6% de que o primeiro venha em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME.

"Nesses níveis, o mercado precisa tomar fôlego e descansar", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercados da Spartan Capital Securities.

"Portanto, é bem possível que talvez não seja hoje, mas estamos nos aproximando de um nível de consolidação, de certa forma um pequeno recuo e um movimento lateral."

Os mercados agora se concentrarão em várias autoridades do Fed que falam ao longo do dia, incluindo Thomas Barkin, Loretta Mester, Raphael Bostic, Patrick Harker e Michael Barr.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram em 10 mil, para 222 mil, em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 11 de maio, segundo dados do Departamento do Trabalho, apontando para a força subjacente do mercado de trabalho.

O Dow Jones subia 85,46 pontos, ou 0,21%, a 39.993,46 pontos. O S&P 500 tinha alta de 8,93 pontos, ou 0,17%, a 5.317,08 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 20,07 pontos, ou 0,12%, a 16.762,46 pontos.

(Por Bansari Mayur e Shristi Achar)