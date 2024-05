Lama e destroços: imagens impressionam com o que sobrou das cidades no RS

A água começou a baixar no Rio Grande do Sul, e as cenas que elas revelam são assustadoras: cidades devastadas, poças de lama, cemitérios, casas e estradas completamente destruídas. O estado sofre com as fortes chuvas desde o começo de maio e já conta com mais de 150 mortos da tragédia.

Veja fotos de como estão algumas cidades do RS:

Cachorros em meio a destroções da enchente em Eldorado do Sul Imagem: Nelson Almeida/AFP

Carro coberto de lama é visto após as águas baixarem no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Não é possível nem identificar as construções que existiam antes das chuvas no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Egua Sarita é salva de terceiro andar de prédio Imagem: Reprodução/RBS

Restos de casas são vistas após as águas baixarem no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Imagem mostra destrição na cidade de Arroio do Meio, no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Pilhas de entulhos são vistas após as chuvas no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Vista aérea de Arroio do Meio mostra tamanho da destruição no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Casas em Roca Sales, no RS, viram entulho após as chuvas Imagem: Nelson Almeida/AFP

Cidades interiras foram destruídas pelas chuvas no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Bairros viraram poças de lama no RS Imagem: Nelson Almeida/AFP

Imagem mostra o que sobrou da cidade de Muçum, no RS, após as chuvas Imagem: Nelson Almeida/AFP

Cemitério de Muçum ficou completamente destruído Imagem: Nelson Almeida/AFP

Estrada é destruida pelas chuvas em Cruzeiro do Sul Imagem: Nelson Almeida/AFP

Zona mista do Beira-Rio tomada por lama após recuo da enchente Imagem: Comunicação Sport Club Internacional