Benigni fará monólogo ao lado de Papa na 1ª Jornada das Crianças

VATICANO, 16 MAI (ANSA) - A Santa Sé anunciou nesta quinta-feira (16) que o ator italiano Roberto Benigni, vencedor do Oscar pelo filme "A Vida é Bela" (1997), lerá um monólogo ao lado do papa Francisco no encerramento da 1ª Jornada Mundial das Crianças, que será celebrado entre os dias 25 e 26 de maio.

A iniciativa de dois dias, que reunirá crianças de mais de 100 países, será aberta no sábado (25), às 15h30 (horário local), no Estádio Olímpico, em Roma, com um encontro composto por música, esporte, reflexão e espiritualidade.

O Pontífice dará "o ponta pé inicial" com um jogo entre as crianças e jogadores internacionais liderados pelo ídolo italiano Gianluigi Buffon. Além disso, haverá um desfile de mais de 100 delegações em trajes tradicionais, com apresentação de Carlo Conti.

O evento ainda contará com uma série de shows, incluindo do cantor Al Bano, um momento no qual as crianças farão perguntas para o Papa, os testemunhos de Catherine Russell, diretora executiva do Unicef, do diretor Matteo Garrone, acompanhado do protagonista de seu último filme "Io Capitano", o senegalês Seydou Sarr.

O "Dia Mundial" dos menores será concluído no domingo (26), na Praça São Pedro, com uma missa presidida pelo líder da Igreja Católica e o monólogo de Beningi após a oração Regina Caeli, em "um evento sem precedentes".

"A instituição de um Dia Mundial da Criança, fortemente desejado pelo papa Francisco, é um acontecimento de importância global, não só para a história da Igreja, mas para a humanidade", declarou o padre Enzo Fortunato, coordenador do evento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.