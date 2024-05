Início das construções de moradias unifamiliares nos EUA cai em abril

WASHINGTON (Reuters) - A construção e as licenças de residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram em abril em meio a um ressurgimento das taxas de hipoteca, mas as novas construções continuam a ser sustentadas por uma grave escassez de casas à venda.

O início de construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 0,4% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,031 milhão de unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Os dados de março foram revisados para cima, mostrando que o início de construções unifamiliares caiu para uma taxa de 1,035 milhão de unidades, em vez das 1,022 milhão de unidades informadas anteriormente. Na comparação anual, houve aumento de 17,7% em abril.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos recuou de um pico de cinco meses de 7,22% para 7,09% na semana passada, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac, uma vez que a flexibilização das condições do mercado de trabalho colocou novamente em pauta dois cortes nos juros pelo Federal Reserve este ano.

O país está enfrentando uma grave escassez de moradias, o que deve manter o apoio às novas construções. Dados do governo mostraram que havia 728.000 unidades habitacionais no mercado no primeiro trimestre, bem abaixo dos 1,145 milhão de unidades antes da pandemia da Covid-19.

As licenças para construção futura de casas unifamiliares caíram 0,8% em abril, atingindo uma taxa de 976.000 unidades. As licenças para construções multifamiliares caíram 9,1%, a 408.000 unidades.

As licenças de construção como um todo caíram 3,0%, para uma taxa de 1,440 milhão de unidades.

