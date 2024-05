PF faz super operação contra líderes do tráfico e procura 105 do Comando Vermelho e do TCP

Uma força-tarefa integrada pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal de Minas abriu nesta quinta-feira, 16, duas ofensivas para prender 105 investigados por tráfico de drogas e crime organizado no Estado. Batizadas Peloponeso I e II, as Operações miram integrantes das facções Comando Vermelho (CV) e TCP no Estado. Um dos alvos é apontado como o líder do CV em Minas.

Além dos 105 mandados de prisão preventiva - sem data para acabar - os agentes vasculham 96 endereços em Juiz de Fora, Além Paraiba, Volta Grande, Contagem (MG), Itaperuna, Carmo e Sapucaia (RJ). Parte das ordens de detenção fio inclusive cumprida contra investigados já custodiados em presídios em Minas, no Rio e no Espírito Santo.

A Justiça ainda sequestrou dois imóveis no Rio avaliados em R$ 1,5 milhão, além de um veículo blindado. Ao todo, os bens de 23 investigados foram alvo de bloqueio judicial.

Entre os presos está um foragido das justiças de Mato Grosso e Tocantins. As ofensivas procuram diversos líderes regionais das facções, os quais possuem diversas condenações judiciais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e integração em organização criminosa.

A ação conta com a participação de cerca de 450 policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas.