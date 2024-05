Direto do RS: Crianças se emocionam com chegada de brinquedos

A felicidade de crianças que receberam brinquedos doados em meio às inundações que devastaram o Rio Grande do Sul chamou a atenção do repórter do UOL Luís Adorno. O jornalista, que percorreu ao lado do cinegrafista Marcelo Ferraz algumas das cidades mais atingidas pela tragédia, relatou um pouco do que viu durante entrada ao vivo no UOL News desta quinta (16).

Conversamos com algumas pessoas em Muçum que estão dormindo em abrigos. Eles elogiaram muito esses lugares. Dizem que há muito insumo; no começo, estava difícil obter água, mas agora ela está chegando.

Algo que nos impactou bastante por aqui foi uma pessoa que se emocionou ao dizer que chegaram brinquedos para as crianças. Sempre pensam na comida, no alimento perecível e na água, mas as crianças ficam felizes quando chegam brinquedos. Para elas, é uma nova realidade. Luís Adorno, repórter do UOL

Após passar pela cidade de Muçum, Adorno está hoje em Cruzeiro do Sul, outro município bastante afetado pelas enchentes. Ao caminhar por algumas ruas, o repórter mostrou o que sobrou de algumas residências, em meio a um cenário de destruição causada pela cheia do rio Taquari.

Do lado do rio Taquari, havia muitas casas. Hoje, não vemos mais nenhuma delas. Vemos muitos escombros, sofás, telhas, roupas, brinquedos, fogão... Tudo devastado. Das casas que sobraram, algumas não têm mais nada. Está tudo contorcido, com vidros quebrados.

Não conseguimos mais saber como era a estrutura dessa casa. Sobraram só algumas paredes, uma porta de madeira e um armário todo quebrado. Nas árvores mais altas dessa região, vemos muitas roupas no topo delas. Não são raras imagens de cercas quebradas. Agora há pouco, pisamos sem querer na parte pontuda de um portão que estava embaixo da terra. Luís Adorno, repórter do UOL

Além da chuva, que voltou a cair em Cruzeiro do Sul, outra grande preocupação é com os desaparecidos na região. Adorno relatou a dificuldade do trabalho das equipes de resgate em busca destas pessoas.

O mais preocupante de toda essa situação em Cruzeiro do Sul, e o que os moradores mais temem, é que muitos vizinhos estão desaparecidos. Eles estão tentando contato com muita gente. Como é uma cidade pequena, todos se conhecem.

A suspeita de moradores e do pessoal da Defesa Civil, da Brigada Militar, do Exército e dos bombeiros é que haja muitas pessoas aqui. Nessa região, agora só vemos árvores e rio Taquari ali na frente, mas antes havia muitas casas por aqui e elas simplesmente desapareceram. Não há mais nem o entulho dessas residências. O rio levou tudo.

Muitas pessoas que conseguiram sobreviver foram para áreas mais altas da cidade. Desconhecidos estão recebendo moradores enquanto elas não conseguem se restabelecer. É um cenário devastador.

Faz 6°C e voltou a chover. O olhar das pessoas já diz a preocupação. Enquanto elas falam conosco, olham para cima, preocupadas com a chuva, que começa a apertar. Luís Adorno, repórter do UOL

