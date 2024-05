Ibovespa sobe na abertura com exterior favorável

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta quinta-feira, apoiado pelo cenário favorável a risco no exterior, com queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, e pela alta de commodities como o petróleo e o minério de ferro.

Às 10h05, o Ibovespa registrava variação positiva de 0,26%, a pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, subia 0,45%.

(Por Paula Arend Laier)