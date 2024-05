Após perder na estreia, Itália vence Alemanha na Liga das Nações

ROMA, 16 MAI (ANSA) - A seleção italiana feminina de vôlei, comandada por Julio Velasco, se recuperou da derrota contra a Polônia ao superar nesta quinta-feira (16) a Alemanha por 3 sets a 1.

Em Antalya, na Turquia, a Azzurra bateu as alemãs com parciais de 16/25, 16/25, 25/21 e 22/25.

A Itália parecia que iria conquistar uma vitória tranquila e espantar os fantasmas da primeira partida, mas as alemãs aproveitaram um desequilíbrio da rival para diminuir a vantagem da rival e assustar.

No entanto, as comandadas de Velasco retomaram a concentração e conseguiram fechar o confronto com muita força.

A próxima adversária da Itália será a Bulgária. O duelo ocorrerá amanhã (17) e terá início a partir das 14h (de Brasília). (ANSA).

