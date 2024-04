SP prorrogará incentivo de ICMS para máquinas e implementos agrícolas

Ribeirão Preto, 29 - O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que vai assinar na terça-feira, 30, a prorrogação do incentivo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços ICMS) para máquinas e implementos agrícolas. O anúncio foi feito em discurso na Agrishow. Ele também assinou um decreto que prevê um plano de irrigação para São Paulo, um programa de regularização de terras e uma autorização para a Secretaria de Agricultura realizar pesquisas. "Quando você faz a regularização fundiária o resultado é imediato", declarou o governador. "Invasões de terras serão rechaçadas."Tarcísio disse ainda que o governo está trabalhando na lógica do mercado de capitais para ajudar os produtores. "Vamos liberar o maior recurso da nossa história para o agro, de R$ 300 milhões, sendo R$ 100 milhões para seguro rural. Também estamos liberando R$ 15 milhões para Fiagros e Fidcs."O governador destacou esforços de seu governo para fortalecer deficiências como armazenagem e irrigação. "São Paulo já superou Mato Grosso em exportações", disse.