Stellantis se solidariza com vítimas de inundações no RS

SÃO PAULO, 16 MAI (ANSA) - Em meio ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul, fortemente atingido por inundações, o grupo automotivo Stellantis se mobilizou com suas marcas, concessionários e funcionários para realizar ações de ajuda humanitária em diferentes frentes.

A empresa anunciou que já foram enviados kits dormitório e de higiene pessoal, e confirmou o repasse de mais recursos às vítimas da tragédia. Um novo aporte será destinado à Cruz Vermelha - Caxias Do Sul e à Visão Global, duas ONGs que atuam na região.

A Stellantis também arrecada mantimentos e recursos para os órgãos e entidades oficiais definidos pelo governo local, junto a seus empregados, concessionários e consumidores de suas marcas.

A Fiat, por meio do programa Fiat Comunità, está incentivando sua rede de concessionários e funcionários a doarem alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza.

A campanha acontece em quase 300 concessionárias Fiat de oito estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Distrito Federal). Além disso, 43 concessionárias no Rio Grande do Sul fora das áreas atingidas farão parte da ação.

A DPaschoal, recentemente adquirida pela Stellantis, atua diretamente com o acolhimento a seus empregados que foram diretamente impactados e tomou medidas emergenciais, incluindo suporte financeiro e assistência. Além disso, foi feita uma campanha interna para gerar a oportunidade de os funcionários, de forma voluntária, realizarem doações.

O grupo disponibilizou ainda o programa "Conte Comigo", que oferece apoio em relação às informações sobre os auxílios emergenciais do governo e saques emergenciais da Caixa Econômica Federal, bem como suporte psicológico.

Para atender aos concessionários atingidos, o grupo automotivo estendeu o prazo para pagamentos de carros e peças. A área de Peças & Serviços, que atende ao público de pós-vendas, estenderá prazos para solicitações de garantia, além de simplificar o processo de autorizações prévias e apresentação de documentos.

Os clientes que estiverem impossibilitados de conduzir seus veículos até o concessionário terão os prazos ampliados para realização das revisões e cobertura de garantia contratual.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.