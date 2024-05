Vereador do PL diz que 'peso das árvores' causou tragédia climática no RS

A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul foi causada, segundo o vereador Sandro Fantinel (PL) de Caxias do Sul , pelo "peso das árvores". Nesta terça-feira, 14, o parlamentar da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as leis ambientais "extremas" e disse que vai apresentar um projeto de lei para impor a retirada de vegetação das margens de estradas gaúchas.

Durante sessão na Câmara Municipal que discutia a criação de uma Frente Parlamentar de Prevenção e Enfrentamento de Crises Climáticas, Fantinel afirmou que o Estado está passando pela situação de desastre ambiental, que já atingiu mais de 2,1 milhões de pessoas, porque "ele tem uma posição" e é o terceiro Estado brasileiro "que tem mais verde" no País.

De acordo com o vereador, as matas gaúchas recebem a umidade vinda da Amazônia pelo "corredor" criado pelos "Estados que desmataram áreas nativas e criaram um bolsão de ar quente que impede a entrada" das águas em seus territórios.

Fantinel defendeu a remoção da vegetação de encostas das "estradas principais" do Estado e disse que o desmoronamento de "todas as barreiras da região" foram causados pelo "peso das árvores". Justificando a medida, o vereador disse que "as raízes não seguram mais o solo encharcado e a árvore, com seu peso, despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos".

"Beira de estrada tem que tirar (a vegetação) cinco metros para cada lado. Não interessa se é mata nativa, pinheiro, não interessa o que é", afirmou o vereador, que ainda disse que a legislação está "impedindo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul por causa do meio ambiente". O vereador é sócio-administrador da Elfo Construtora, empresa registrada com atividade principal instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

Citando vítimas que estão desabrigadas e "poderiam ser deslocadas para regiões seguras", o parlamentar questionou o tempo que será preciso esperar para que "o meio ambiente 'permita' que se tire uma mata para colocar essas pessoas" no lugar. Segundo ele, "o problema não é nem tanto o Executivo, os projetos", mas o fato de que as medidas "não passam 'porque tem a nascente 'x', porque tem a mata nativa, não pode mexer'".

Fantinel afirmou que acha "ótima" a criação da frente que tem como foco as mudanças climáticas, mas que são necessárias "soluções concretas". "A gente está cansado de bate-papo. Acho ótima a criação dessa frente, parabenizo quem apresentou, mas nós temos que debater esse tipo de coisa: soluções."

Negacionistas

Como mostrou o Estadão, negacionistas têm divulgado teorias para minimizar a relação entre a crise climática e os eventos extremos no Estado, localizado em uma região de encontro entre sistemas polares e tropicais, o que facilita a ocorrência de fenômenos climáticos e que são potencializados pelo El Niño e as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global.

Até a manhã desta quinta-feira, 16, o Rio Grande do Sul tem, segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 538 mil pessoas desabrigadas, 104 desaparecidas e 151 óbitos registrados por causa das fortes chuvas que causaram enchentes na região. Nesta quarta-feira, 15, o governo estadual reduziu para 46 o número de municípios em estado de calamidade pública e classificou outros 320 em situação de emergência.