Agrishow: entenda nova linha de crédito de até R$ 10 bilhões para o agro

Do UOL, em São Paulo

O governo federal lançou neste domingo (28) uma linha de crédito do BNDES destinada ao setor agropecuário. O valor disponibilizado para os empréstimos pode chegar a R$ 10 bilhões em 2024.

Quem tem direito

O lançamento das linhas foi anunciado na Agrishow, evento que acontece esta semana em Ribeirão Preto (SP). São duas possibilidades de empréstimos. Podem ser feitas operações com CPR-F (Cédulas de Produto Rural Financeira) ou de CDCA (Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio) lastreados em direitos creditórios do agronegócio.

Micro, pequenos, médios produtores rurais e cooperativas de produtores terão acesso aos empréstimos. É necessário ter faturamento de até R$ 300 milhões por ano para ser elegível ao crédito. Poderão ser beneficiadas empresas destes portes que exerçam a atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuários, florestais, aquícolas e extrativos.

O dinheiro precisa ser usado para fins específicos. Segundo Alexandre Abreu, diretor Financeiro e de Crédito do BNDES, a linha pode ser usada para custeio, investimento, armazenagem, capital de giro e para quem estiver precisando alongar dívidas já existentes.

Quais as condições

O empréstimo será formalizado com a emissão de CPR-F ou CDCA para uma instituição financeira credenciada. Ela será responsável por repassar os recursos do BNDES ao emissor dos títulos para utilização exclusivamente nas atividades agroindustriais.

O limite do empréstimo para o cliente será de R$ 20 milhões a cada 12 meses. O prazo total de pagamento é de até 60 meses, incluindo prazo de carência de até 24 meses.

A taxa do empréstimo é composta por três partes. São cobrados 1,3% ao ano para o BNDES, até 4,3% ao ano para o agente financeiro e pelo referencial de custo financeiro (Taxa de Longo Prazo - TLP; Taxa SELIC - TS; Taxa Fixa do BNDES - TFB ou Taxa Fixa BNDES em Dólar - TFBD).