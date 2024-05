Barkin, do Fed, diz que inflação ainda não está onde precisa estar

WASHINGTON (Reuters) - A inflação ainda não está onde o Fed precisa que esteja, com as empresas do setor de serviços continuando a sentir que têm poder na fixação de preços, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quinta-feira.

Embora os produtores de bens estejam enfrentando resistência por parte dos clientes, "no setor de serviços, ainda estou ouvindo as pessoas tentando" aumentar os preços, disse Barkin à CNBC. A inflação ao consumidor de abril, que foi menor do que a esperada, foi "boa, mas ainda não está onde estamos tentando chegar".

(Por Howard Schneider)