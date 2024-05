Motorista atropela ladrão para livrar mulher de assalto em Minas Gerais

Do UOL, em São Paulo

Um ladrão foi atropelado enquanto tentava assaltar uma mulher no bairro Umuarama, em Uberlândia (MG).

O que aconteceu

Motorista percebeu assalto. Ele dirigia na Avenida Levino de Souza na manhã de terça-feira (14) quando estranhou a reação da mulher, parada do lado de um motociclista, e parou para saber se estava tudo bem, segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais.

Bandido fez ameaças. Homem levantou a camisa e mostrou arma para o motorista: "Vaza fora se não quiser levar chumbo", teria dito, segundo ocorrência.

Motorista fingiu que ia embora. Imagens de câmera de segurança mostram quando ele acelera o carro em marcha ré e atinge o ladrão, que fica debaixo do carro. Homem levanta mancando, aponta arma, mas não atira.

Ladrão fugiu no sentido da BR-365 e ainda não foi localizado. A polícia encontrou um celular que estava com ele e um óculos no local da ocorrência. Os itens foram apreendidos.

Mulher não teve o celular roubado e não ficou ferida. Ela contou aos policiais que é enfermeira e tinha acabado de sair do serviço na universidade federal quando foi abordada.

Motorista sofreu apenas danos materiais, informou a PM. O UOL tenta contato com a Polícia Civil para saber se ele será investigado.