Negociação no Oriente Médio atingiu ponto de virada, diz Itália

ROMA, 29 ABR (ANSA) - O vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta segunda-feira (29) que "muitos sinais indicam que a negociação indireta entre Israel e Hamas podem estar em um ponto de virada".

Tajani cumpre agenda na Arábia Saudita e participa de uma série de encontros sobre a crise no Oriente Médio.

"O movimento islâmico recebeu uma proposta de mediação que, se for aceita, permitiria abaixar o tom do conflito militar com a liberação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos simultaneamente", acrescentou.

Entre os compromissos do vice-premiê na região está um encontro com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Ele também busca elaborar os planos da iniciativa "Food for Gaza" para distribuir ajudas no enclave palestino em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o Crescente Vermelho.

"O objetivo é pressionar por um cessar-fogo imediato, pela soltura de todos os reféns israelenses e para permitir a entrada massiva de ajuda para a população civil. A emergência é insustentável, deve ser enfrentada imediatamente", disse Tajani.

(ANSA).

