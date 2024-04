Queda de ônibus em abismo deixa 23 mortos no norte do Peru

O acidente de um ônibus que caiu em um abismo em uma estrada rural remota no norte do Peru deixou ao menos 23 mortos e mais de 15 feridos, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

"Aconteceu uma tragédia no caminho para Sorochuco. Houve 23 mortes em um acidente de trânsito", disse a promotora Olga Bobadilla à rádio RPP.

"Estamos na serra e a estrada é bastante acidentada, é uma estrada de terra com buracos e o ônibus caiu em um abismo", acrescentou.

O acidente ocorreu na noite de domingo, quando o veículo de passageiros capotou e rolou por um penhasco de mais de 200 metros na região andina de Cajamarca, cerca de 850 quilômetros ao norte de Lima.

O ônibus, com mais de 50 passageiros, seguia do distrito Sorochuco para a cidade de Cajamarca.

O ônibus acabou na beira das águas caudalosas do rio Sendamal, segundo imagens divulgadas nas redes sociais.

Existe "a possibilidade de que haja pessoas arrastadas pelo rio porque o fluxo é significativo", disse Jaime Herrera, porta-voz do município de Celendín, à TV Peru.

A polícia e os bombeiros trabalham no local do acidente para resgatar os corpos dos falecidos, cujo número pode aumentar.

Os feridos, entre eles o motorista do ônibus, foram levados ao hospital Celendín.

- Luto -

Cenas de dor foram registradas desde a madrugada nessa região agrícola, onde a maioria dos habitantes é agricultora.

Dezenas de familiares chegaram à delegacia de Sorochuco, a mais próxima do local do acidente, para reconhecer e recolher os corpos das vítimas resgatadas.

O prefeito de Celendín, Julio Chávez, "pediu às autoridades uma investigação exaustiva para determinar as causas do acidente".

O município de Celendín decretou luto provincial por 48 horas.

Segundo diversas testemunhas, o acidente ocorreu por uma falha do motorista, disse à imprensa Hugo Uriarte, chefe da polícia de Celendín.

"O município está investigando a formalidade do ônibus", disse Herrera sobre se ele estava em boas condições de funcionamento e se tinha autorização de segurança para transportar passageiros.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das vias, à falta de sinalização e à falta de controle por parte das autoridades.

O Peru registrou um total de 3.138 mortes por acidentes de trânsito em 2023, segundo o Ministério dos Transportes. A grande maioria dos acidentes, 70%, deve-se a fatores humanos como inexperiência ou cansaço do motorista.

