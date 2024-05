Aluna morre em SC após acidente com carro de prefeitura; 8 ficam feridos

Uma aluna da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Bom Retiro (SC) morreu, na terça-feira (14), em um acidente envolvendo dois carros na BR-282. Ela estava no veículo da Secretaria Municipal de Educação.

O que aconteceu

Mariza Aparecida Nienkoetter tinha 56 anos. Apesar de o carro pertencer a uma secretaria municipal, a prefeitura afirma que o veículo também levava estudantes da rede estadual de ensino.

Aluna já estava morta, no banco do carona, quando agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente. As outras oito vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas aos hospitais Nossa Senhora dos Prazeres, Hospital Infantil Seara do Bem e Nossa Senhora das Graças.

Apae da cidade lamentou a morte da aluna em rede social. Em um compilado de fotos, Mariza aparece ao lado de outros alunos e funcionários da instituição. "As crianças a amavam muito. Sorridente, adorava ir para a Apae. Não se tem palavras para descrever o quão vai fazer falta para as crianças e para a comunidade", escreveu uma usuária no post.

Prefeitura de Bom Retiro prestou solidariedade à família e amigos de Mariza e disse que trabalha "para evitar que tragédias como esta se repitam". O município também afirma que está em contato com as autoridades para apurar as causas do acidente.

Polícia Civil disse que foi instaurado um inquérito policial para investigar as circunstâncias do acidente.

O UOL também entrou em contato com o governo de SC, já que a nota da prefeitura cita a rede estadual de ensino. Se houver resposta, o texto será atualizado.