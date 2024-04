Polícia italiana recupera peças arqueológicas etruscas e romanas

ROMA, 29 ABR (ANSA) - Oitenta e quatro achados arqueológicos que fazem parte de uma importante coleção de ânforas romanas e embarcações etruscas foram recuperados pelo departamento de Proteção do Patrimônio Cultural da Arma dos Carabineiros de Florença e entregues à Superintendência de Arqueologia de Pisa e Livorno nesta segunda-feira (20) As investigações sobre as peças de enorme valor cultural e histórico, que teriam sido desviadas, descobriram diversos bens antigos no interior de um complexo imobiliário na província de Livorno.

Um exame técnico-científico determinou que os artefatos são datados entre os séculos 7 antes e depois da Era Comum.

Entre as peças há cerâmicas da Puglia e etruscas, todas provavelmente de contextos funerários.

Há suspeitas de que a coleção tenha sido herdada de um comprador ilegal que adquiriu as peças entre as décadas de 1970 e 1980.