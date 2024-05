Exército de Israel diz que 2 tailandeses morreram em 7/10 e corpos estão em Gaza

O exército israelense informou, nesta quinta-feira (16), que dois cidadãos tailandeses, que se acreditava que estivessem sequestrados em Gaza, morreram no ataque de 7 de outubro e seus corpos foram levados para o território palestino, onde estão retidos.

"Informamos às famílias de dois cidadãos tailandeses sequestrados, que eram trabalhadores agrícolas no kibutz Beeri, que eles morreram durante o ataque terrorista de 7 de outubro e que seus corpos estão nas mãos do Hamas" na Faixa de Gaza, declarou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, durante coletiva de imprensa.

