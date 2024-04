Éderson afirma que técnico da Atalanta é uma pessoa 'difícil'

BERGAMO, 29 ABR (ANSA) - O meio-campista brasileiro Éderson, da Atalanta, comentou que o técnico Gian Piero Gasperini é uma pessoa "difícil" de lidar, mas destacou que o italiano sabe elevar o nível dos jogadores.

Apesar do jeito complicado do treinador bergamasco, o ex-atleta de Cruzeiro e Corinthians destacou que Gasperini é um profissional que "empurra" seus comandados para frente, principalmente no quesito mental.

"Gasperini é uma pessoa difícil de trabalhar, mas no final ele eleva o nível dos jogadores para focar muito na força mental. Ele é um treinador que mira em você, te empurra e diz: 'força mental antes de tudo'", afirmou o meio-campista em entrevista ao "Cronache di Spogliatoio".

Conhecido por seu estilo de jogo agressivo, Gasperini perguntou aos jogadores se queriam atuar mais defensivamente no segundo tempo do jogo da volta das quartas de final da Liga Europa, contra o Liverpool, em Bergamo, mas o treinador ouviu uma resposta negativa de seus comandados.

"Naquele momento todos sabiam o que tinham que fazer depois de sofrer um gol de pênalti. Queríamos ir buscar a bola pressionando e ir em direção ao gol deles. Dissemos que não e ele ficou feliz com isso", revelou.

Peça importante do atual elenco da Dea, Éderson recordou que demorou seis meses para fazer em campo exatamente o que Gasperini pedia.

O jogador de 24 anos está prestes a completar sua segunda temporada com a camisa da Atalanta. Éderson entrou em campo 41 vezes e marcou sete gols, sendo seis deles na Série A. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.