Cidade determina retirada de estátua de Daniel Alves

(ANSA) - BRASILIA, 29 APR - A prefeitura de Juazeiro, no interior da Bahia, ordenou nesta segunda-feira (29) a remoção de uma estátua em homenagem ao ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha.

O monumento, que estava localizado na Orla II da cidade, tinha sido vandalizado em setembro do ano passado com fitas adesivas e uma sacola de lixo.

Já em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, cerca de 60 pessoas se manifestaram ao lado da obra com cartazes com frases como "Daniel Alves estuprador" e "Parem de nos matar".

O Ministério Público baiano recomendou a retirada da estátua, em um prazo de até 30 dias, baseado em uma norma que proíbe homenagens a pessoas vivas feitas com dinheiro público.

O ex-lateral de Barcelona, Paris Saint-Germain e São Paulo nasceu em Juazeiro em 1986 e foi revelado pelo Bahia em 2001.

Dani Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022.

Ele cumpriu prisão preventiva por 14 meses e deixou a penitenciária em março mediante pagamento de fiança de R$ 1 milhão. (ANSA).

