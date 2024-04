Paciente é assassinado a tiros durante exame de raio-X na BA

Um paciente de 27 anos foi morto a tiros enquanto passava por exame de raio-X em um hospital de Brumado, no sul da Bahia, neste domingo (28). Câmeras de segurança registraram a ação.

O que aconteceu

Filipe Batista Lobo estava internado após uma tentativa de homicídio. Ele deu entrada no Hospital Municipal professor Magalhães Neto na madrugada de sábado (27), com ferimentos graves após homens armados invadirem sua casa, no bairro Baraúna.

No dia seguinte, dois suspeitos foram ao hospital se passando por pacientes. A dupla alegou que precisava de atendimento médico e abordou uma enfermeira. Um deles veste uma máscara e os dois seguram armas nas mãos, mostrou o vídeo.

Os dois foram até o setor de raio-X, onde Filipe estava, e disparam diversas vezes contra o paciente. Em seguida, fugiram, ''deixando uma situação de muita tensão e pânico entre os servidores e pacientes que estavam no hospital'', contou a Secretaria Municipal de Saúde em nota.

Um dos homens já foi preso. Após buscas da Polícia Militar, ele foi encontrado e levado à delegacia. O outro comparsa ainda segue foragido. A Polícia Civil disse que investiga a motivação do crime.