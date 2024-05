Walmart eleva previsão de resultados para o ano, ações sobem

Por Siddharth Cavale e Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - O gigante varejista norte-americano Walmart elevou previsão de resultado para o ano inteiro e divulgou nesta quinta-feira balanço de primeiro trimestre melhor do que o esperado, apostando na redução da inflação para impulsionar a demanda por produtos essenciais e trazer uma recuperação nas vendas de itens de categorias com como vestuário e eletrônicos.

As ações da empresa subiam 6% nas negociações antes da abertura do mercado. Se esses ganhos se mantiverem, as ações do Walmart atingirão recorde nesta quinta-feira.

O desempenho da maior varejista do mundo pode aliviar temores de alguns investidores sobre a diminuição dos gastos dos consumidores dos EUA. Os norte-americanos conseguiram, em grande parte, resistir aos preços mais altos, mas um longo período de inflação levanta preocupações de que os consumidores possam reduzir gastos.

Embora os preços ao consumidor dos EUA tenham subido menos do que o esperado em abril, a demanda doméstica mostrou sinais de arrefecimento.

O Walmart afirmou que o total de vendas comparáveis nos EUA aumentou 3,9%, excluindo combustível, no primeiro trimestre fiscal encerrado em 30 de abril. As transações médias aumentaram em um valor semelhante e as vendas unitárias também cresceram, disse o Walmart em um comunicado. Analistas, em média, esperavam crescimento de 3,15% nas vendas comparáveis nos EUA, de acordo com a LSEG.

O lucro ajustado por ação no primeiro trimestre foi de 0,60 dólar, superando a média de estimativas de 0,52. A receita total de 161,51 bilhões de dólares também veio melhor que o esperado.

O líder do varejo agora espera que as vendas líquidas consolidadas anuais aumentem no limite superior ou ligeiramente acima da previsão anterior de crescimento de 3% a 4%.

A empresa também espera que o lucro ajustado por ação esteja no limite superior ou ligeiramente acima da estimativa anterior de 2,23 e 2,37 dólares, informou a companhia.