FPF altera horário de jogo que pode marcar reestreia de Neymar pelo Santos

A Federação Paulista de Futebol alterou o horário da partida entre Santos e Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Agora, o jogo será às 21h35 (de Brasília).

Antes, o embate estava marcado para 19h15. Segundo a entidade, a mudança foi realizada por "ajuste de tabela". O compromisso segue sendo na Vila Belmiro, no dia 5 de fevereiro (quarta-feira).

Este duelo pode marcar a reestreia de Neymar pelo Alvinegro Praiano. O atacante, que deixou o Al-Hilal, é esperado nesta sexta-feira para assinar contrato.

Na visão do técnico Pedro Caixinha, o ídolo chega em boas condições para atuar o mais rápido possível.

Antes de pensar no Botafogo-SP, porém, o Santos foca no clássico contra o São Paulo, marcado para este sábado, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão.

O Peixe está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.