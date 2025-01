Internacional x Juventude: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

O Internacional terá pela frente o Juventude, neste sábado, pelo Campeonato Gaúcho. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere

Os donos da casa tropeçaram na estreia do Estadual. O Internacional ficou no empate com o Guarany e precisa da vitória para não ficar pressionado pensando em classificação.

Já o Juventude começou o Gaúcho com vitória. Os visitantes derrotaram o Ypiranga e mira manter os 100% de aproveitamento.

POSIÇÕES NA TABELA



Internacional: 1 ponto em 1 jogo - 2º lugar no grupo B



Juventude: 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar no grupo C

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Clayton Sampaio) e Pablo; Luís Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.



Técnico: Roger Machado

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gilberto.



Técnico: Fábio Matias

ARBITRAGEM



Rafael Rodrigo Klein será o árbitro do confronto