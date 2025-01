Noroeste x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras visita o Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Na última quarta-feira, o Verdão derrotou a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Paulistão 2025. O triunfo com o time mesclado deixou boa impressão ao técnico da equipe, Abel Ferreira.

"Foi muito melhor do que eu esperava. Não esperava uma dinâmica e fluidez tão grande. Não esperava uma resposta física tão grande. Foi acima do que eu esperava, pensei que seria difícil de ganhar o jogo. Pensei que o fato da Portuguesa estar melhor fisicamente iria se sobressair à técnica do Palmeiras, que é muito superior", avaliou.

Mesmo sem vários dos titulares, como Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López, o time mostrou solidez defensiva e praticamente não sofreu sustos. O goleiro Weverton, por exemplo, sequer sujou o uniforme.

O uruguaio Facundo Torres, reforço para 2025, não foi relacionado. Já Paulinho, que se recupera de uma cirurgia, ainda irá demorar para entrar em campo.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira desponta na primeira colocação do Grupo D do Paulista, com três pontos conquistados, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição.

De outro lado, o Noroeste também estreou com vitória no Campeonato Paulista ao superar o Velo Clube fora de casa, por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe assumiu a primeira colocação do Grupo C, seguido por São Paulo, Água Santa e Novorizontino.

O Noroeste retornou à divisão de elite do futebol paulista após 14 anos. Sua última participação em uma edição do Paulistão havia sido no ano de 2011, quando terminou a primeira fase na 19ª posição geral e foi rebaixado à Série A2.

FICHA TÉCNICA



NOROESTE X PALMEIRAS

Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru-SP



Data: 18 de janeiro de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Izabele de Oliveira



VAR: Adriano de Assis

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo, Luizão, Maycon, Cicinho; Miraíma, Denner, Jesus; Felipe, Carlão e Lopes



Técnico: Paulo Comelli

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López (Rony)



Técnico: Abel Ferreira