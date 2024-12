Ngannou minimiza chance de realizar superluta contra Jon Jones

Em outubro, na Arábia Saudita, Francis Ngannou brilhou em sua estreia na PFL ao nocautear Renan Ferreira rapidamente e, desde então, intensificou a campanha para a superluta contra Jon Jones sair do papel. No entanto, o camaronês parece ter mudado de ideia sobre a possibilidade de enfrentar 'Bones' no MMA, uma vez que não o classifica como uma prioridade para 2025.

Ao ser questionado por um repórter se teria o desejo de enfrentar o americano e se o aguardado combate poderia sair do papel, Ngannou foi curto e grosso, minimizando a chance dele ser anunciado. A curiosidade é que, no início do mês, o próprio camaronês, impressionado com Jones em sua vitória sobre Stipe Miocic, novamente propôs a luta ao mesmo e a classificou como a que deveria ser feita no peso-pesado.

Mas, apesar da iniciativa do atleta e da torcida de parte da comunidade do MMA para que UFC e PFL cheguem a um acordo, Dana White já vetou Jones de disputar a superluta. Com tal cenário, Ngannou, aguardando a empresa decidir seu próximo oponente, expressou o interesse em voltar a lutar boxe. Inclusive, o camaronês 'esqueceu' 'Bones', por ora, e desafiou Tyson Fury para uma revanche.

"Faz quatro anos que venho dizendo isso. Fico confuso, porque as pessoas continuam me fazendo essa pergunta. Já se passaram quatro anos. Isso não é problema meu, não me importo mais com isso. Se acontecer, bom, se não acontecer, f***", declarou o lutador em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Seconds Out'.

Registro de Ngannou no MMA

Atualmente na PFL, Francis Ngannou, de 38 anos, alcançou sucesso no MMA ao atuar pelo UFC, vencer grandes nomes e, não à toa, se tornou um dos lutadores mais assustadores dos esportes de combate.

No UFC, o ex-campeão do peso-pesado nocauteou Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Cain Velasquez, Curtis Blaydes (duas vezes), Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano' e Stipe Miocic, além de superar Ciryl Gane por pontos em sua primeira e única defesa de título. Na modalidade, o camaronês construiu um cartel composto por 18 vitórias, sendo 17 pela via rápida (13 por nocaute e quatro por finalização), e três derrotas.