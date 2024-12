Vivi defende três pênaltis, e Grêmio é campeão da Brasil Ladies Cup contra o Bahia

Neste domingo, o Grêmio se tornou o novo campeão da Brasil Ladies Cup. Nos pênaltis, o Tricolor Gaúcho superou o Bahia e conquistou o título pela primeira vez.

No tempo normal, Dayana Rodriguez marcou para o Grêmio e Kaiuska empatou para o Bahia. Nas penalidades, Vivi, goleira do Imortal, pegou três cobranças para garantir a taça.

O Grêmio se junta a São Paulo (2021), Flamengo (2022) e Internacional (2023) como campeões da Ladies Cup.

O JOGO

O primeiro tempo foi de poucas chances reais de gol. Do lado do Bahia, Ju Oliveira chutou com força e viu a goleira Vivi Holzel ficar com a bola.

O Grêmio aproveitou a oportunidade que teve. Aos 19 minutos, Dayana Rodriguez cruzou na cabeça de Maria Dias, que abriu o placar da decisão.

A segunda etapa começou agitada. Ellen arriscou de longe e passou perto para o Bahia, enquanto Dayana Rodriguez desperdiçou contra-ataque para o Grêmio.

O Bahia aproveitou a chance perdida e empatou aos 20 minutos. Luana fez belo passe entre as zagueiras para Kaiuska mandar no canto.

O empate no tempo regulamentar fez a decisão ir para os pênaltis.

PÊNALTIS

Nas penalidades, o Bahia marcou apenas com Tchula. Mila Santos mandou no travessão e Angela, Kamile Loirão e Ju Oliveira pararam na goleira Vivi.

Do lado do Grêmio, Rita Bove, Raquel e Rafa Levis também tiveram suas cobranças defendidas, mas Dayana Rodriguez e Shashá fizeram a deram o título inédito para o Tricolor Gaúcho

As duas equipes perderam suas primeiras cobranças. Yanne defendeu a batida de Rita Bove para o Bahia, mas Mila Santos mandou no travessão.

Dayana Rodriguez fez o primeiro para o Grêmio, e Vivi defendeu o chute de Angela. Na terceira cobrança gremista, Yanne defendeu a batida de Raquel e Tchula empatou para o Bahia.

Grêmio: Dayana Rodriguez e Shashá (marcaram); Rita Bove, Raquel e Rafa Levis (perderam)

Bahia: Tchula (marcou); Mila Santos, Angela, Kamile Loirão e Ju Oliveira (perderam)