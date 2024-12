Em testes, Gabriel Bortoleto fala sobre experiência de conduzir um Fórmula 1 pela primeira vez

A partir da temporada 2025, o Brasil voltará a ter um representante na Fórmula 1. O paulista Gabriel Bortoleto será um dos pilotos titulares da Kick Sauber, que também contratou o alemão Nico Hulkenberg. O brasileiro está fazendo testes com a nova equipe em Abu Dhabi, revelando em seus stories do Instagram como foi a experiência de dirigir um carro da Fórmula 1 pela primeira vez.

"Foram 130 voltas realizadas aqui em Abu Dhabi, pessoal. Testamos alguns pneus, aproveitamos, aprendi muita coisa, até porque um Fórmula 1 é muito diferente de um Fórmula 2. Estou aprendendo coisas novas a cada sessão, me adaptando com a equipe, com os engenheiros, mas estou muito animado. As coisas estão acontecendo como eu queria e vai dar tudo certo. Obrigado, pessoal", disse Bortoleto em seu Instagram.

Na temporada 2024, a Kick Sauber teve o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Guanyu Zhou como pilotos. Entretanto, a equipe suíça resolveu apostar em Bortoleto, campeão da Fórmula 2 neste ano, para o campeonato de 2025.

Com Bortoleto titular na Sauber, o Brasil encerrará um jejum de oito anos sem um brasileiro no esporte. O último havia sido Felipe Massa, que se aposentou em 2017, quando estava na Williams.

Gabriel Bortoleto iniciou sua carreira com apenas seis anos no kart e, aos doze, mudou-se para a Europa para seguir o sonho de chegar à Fórmula 1. O brasileiro se destacou ao estrear na Fórmula 3 em 2023, dominando em sua temporada de estreia e vencendo o campeonato, antes de subir para o Mundial de Fórmula 2, onde também foi campeão em seu primeiro ano, agora em 2024.