Vitória anuncia a renovação de contrato de Thiago Carpini

A diretoria do Vitória definiu a permanência do técnico Thiago Carpini para a temporada 2025. A renovação de contrato do comandante foi confirmada na manhã desta segunda-feira.

"Contrato renovado! Carpini fica para 2025", anunciou a equipe baiana através das suas redes sociais.

O Vitória exaltou o trabalho feito pelo técnico que tirou o clube das últimas colocações do Brasileirão e ainda conquistou a vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

"Com 34 jogos, 13 vitórias e uma arrancada histórica do Leão, o professor foi parte essencial na permanência na Série A e na vaga na Sul-Americana 2025. Vamos por mais um ano de Vitória! Juntos!", ressaltou.

Thiago Carpini conseguiu uma reviravolta na carreira após uma passagem ruim pelo São Paulo no começo de 2024. No clube do Morumbi, o treinador acabou demitido após eliminação no Paulistão para o Novorizontino e começo ruim no Brasileirão.