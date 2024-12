Abel faz mudança no ataque do Palmeiras para enfrentar o Fluminense; veja escalações

O Palmeiras está definido para o último jogo da temporada, contra o Fluminense, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira não conta com o zagueiro Vitor Reis, suspenso. Também seguem fora Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física). Por outro lado, Gustavo Gómez e Marcos Rocha, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ser opções.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López.

O Fluminense, por sua vez, vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e Lima; Arias, Germán Cano e Serna.

O técnico Mano Menezes tem o desfalque de Facundo Bernal, suspenso. Por outro lado, volta a contar com Ganso, que cumpriu gancho no compromisso contra o Cuiabá.

A partida tem mais dos que os três pontos em jogo. De um lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 73 pontos, três atrás do Botafogo. Assim, ainda tem chance de conquistar o título. E, para isso, o Verdão precisa vencer e torcer pela derrota do Glorioso, que enfrenta o São Paulo, no mesmo horário, no Nilton Santos.

Enquanto isso, o Fluminense chega na última rodada lutando para não cair à Série B. O Tricolor das Laranjeiras está em 15º lugar, com 43 pontos, dois acima do Red Bull Bragantino, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Se não vencer seu jogo, o Flu precisa torcer por tropeços do Massa Bruta e do Athletico-PR.