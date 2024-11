Resultados da NBA: Cavs se recuperam e chegam à 16ª vitória

Melhor campanha da temporada 2024/25 da NBA, o Cleveland Cavaliers conseguiu mais um triunfo nesta quarta-feira. O líder da Conferência Leste bateu sem grandes dificuldades o New Orleans Pelicans por 128 a 100.

O ala Jaylon Tyson teve uma atuação consistente do lado do Cavs, com 16 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Nos Pelicans, destaque para Antonio Reeves, autor de 34 pontos.

Os Cavs têm uma campanha de 16 vitórias e apenas 1 derrota, ocorrida nesta semana para o Boston Celtics, fora de casa. Os Pelicans venceram apenas 4 de 16 partidas e ocupam a vice-lanterna no Oeste.

Veja os resultados de quarta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks 122 x 106 Chicago Bulls



Cleveland Cavaliers 128 x 100 New Orleans Pelicans



Oklahoma City Thunder 109 x 99 Portland Trail Blazers



Memphis Grizzlies 117 x 111 Philadelphia 76ers



Houston Rockets 130 x 113 Indiana Pacers



Golden State Warriors 120 x 97 Atlanta Hawks



Phoenix Suns 122 x 138 New York Knicks



Los Angeles Clippers 104 x 93 Orlando Magic.